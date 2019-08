Le parole del tecnico granata prima del preliminare di ritorno di Europa League contro il Wolverhampton.

di Redazione Fox Sports - 29/08/2019 07:43 | aggiornato 29/08/2019 07:48

Walter Mazzarri ha parlato in conferenza per presentare il preliminare di ritorno di Europa League in programma stasera alle 20.45 al Molineux Stadium. Inevitabile soffermarsi su Nicolas N'Koulou:

Cosa vi ho detto l'altra volta? Se mi dice che non c'è con la testa non è una bella cosa. Io devo prendere atto che è come se non ci fosse stato, o come fosse da un'altra parte. Ho cercato di rimediare, ma anche con il Sassuolo non ci sarebbe stato con la testa. Io ho tanti giocatori che non vedono l'ora di essere in campo. Se lui non mi cerca e non mi dice nulla, se ha in testa qualcosa, devo chiedergli l’elemosina? E chiedo a voi: lo metto di forza sull'aereo e lo faccio giocare, se fa male in campo chi è il responsabile? L'allenatore, chiaramente

Mazzarri ha proseguito: