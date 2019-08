Il sorteggio della fase a gironi dell'edizione 2019/20 della competizione è in programma giovedì 29 agosto alle 18. La cerimonia si terrà al Grimaldi Forum di Montecarlo.

29/08/2019

Come da tradizione, dopo la fine degli spareggi parte l'attesa per il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2019/20. Anche quest'anno il teatro dell'evento - che avrà luogo giovedì 29 agosto alle ore 18 - sarà il Grimaldi Forum di Montecarlo. E i tifosi dei maggiori club d'Europa sono già in fibrillazione.

E anche quest'anno, nell'occasione, saranno consegnati diversi premi. Il più atteso è sicuramente l'UEFA Men's Player of the Year che andrà a uno fra Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Virgil Van Dijk. Oltre, poi, all'UEFA Women's Player of the Year, saranno assegnati anche altri quattro riconoscimenti per ruolo: al miglior portiere, difensore, centrocampista e attaccante della passata edizione.

Detto questo, ovviamente, le maggiori attenzioni saranno tutte focalizzate sul sorteggio della fase a gironi della Champions League 2019/20, alla quale prenderanno parte 32 squadre che, come sempre, saranno suddivise in quattro fasce sulla base del ranking che è determinato dalla somma dei punti totalizzati nei cinque anni precedenti o dal coefficiente della federazione nello stesso periodo, in base al più alto (secondo il nuovo regolamento introdotto dalla stagione 2018/19).

La finale della Champions League 2019/20 è in programma il 30 maggio a Istanbul

Champions League: tutte le info

Ecco regole e vincoli previsti dall'Uefa nella composizione dei 12 gironi:

Le 26 squadre qualificate di diritto alla fase a gironi (secondo il regolamento introdotto nel 2018/19) vengono raggiunte dalle sei squadre provenienti dagli spareggi.

Le squadre vengono suddivise in quattro fasce. La prima fascia è formata dai campioni in carica, dalla vincitrice della Uefa Europa League e dalle vincitrici del campionato nelle sei nazioni con il ranking più alto. Le fasce dalla seconda alla quarta sono determinate dal ranking per club.

Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. Inoltre, come stabilito dal Comitato Esecutivo Uefa, le squadre di Russia e Ucraina non possono essere sorteggiate nello stesso girone.

Nel caso di federazioni con due o più rappresentanti, le squadre saranno abbinate in modo da suddividere le partite tra il martedì e il mercoledì. Ad esempio, se una squadra abbinata viene sorteggiata nei gruppi A, B, C o D, l'altra squadra abbinata (dopo il sorteggio) verrà automaticamente assegnata al girone E, F, G o H.

Il sorteggio stabilisce anche gironi del percorso Uefa Champions League di Uefa Youth League.

L'ultima edizione della Champions League è stata vinta dal Liverpool

Prima fascia: JUVENTUS, Liverpool (Ing), Chelsea (Ing), Manchester City (Ing), Psg (Fra), Barcellona (Spa), Bayern Monaco (Ger), Zenit (Rus).

Seconda fascia: NAPOLI, Real Madrid (Spa), Atletico Madrid (Spa), Borussia Dortmund (Ger), Shakhtar Donetsk (Ucr), Tottenham (Ing), Ajax (Ola) e Benfica (Por).

Terza fascia: INTER, Lione (Fra), Bayer Leverkusen (Ger), Salisburgo (Aut), Olympiacos (Gre), Bruges (Bel), Valencia (Spa), Dinamo Zagabria (Cro).

Quarta fascia: ATALANTA, Lokomotiv Mosca (Rus), Genk (Bel), Galatasaray (Tur), Lipsia (Ger), Slavia Praga (Cec), Stella Rossa (Ser), Lilla (Fra).

La Juventus è in prima fascia, il Napoli in seconda, l'Inter in terza e l'Atalanta in quarta. Data per scontata la pericolosità delle squadre in prima fascia, quest'anno sarà particolarmente da tenere d'occhio anche la seconda, nella quale figurano Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham e Napoli, oltre a Shakhtar, Benfica e Lione.

Il sorteggio in TV e in streaming

L’appuntamento con il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2019/20 è fissato per le ore 18 di giovedì 28 agosto e potrà essere seguito in diretta TV su Sky Sport 24 e Sky Sport Football dalle 17.45, oltre che in streaming, per gli abbonati, su Sky Go. Sempre in streaming, poi, sarà trasmesso in diretta su Uefa.com e potrà essere seguito anche su NOW TV che offre pacchetti flessibili, compresi il pass giornaliero o settimanale.

Il calendario della stagione

Ecco tutte le date che gli appassionati potranno segnarsi per seguire la Champions League 2019/20:

17/18 settembre: fase a gironi, prima giornata

1/2 ottobre: fase a gironi, seconda giornata

22/23 ottobre: fase a gironi, terza giornata

5/6 novembre: fase a gironi, quarta giornata

26/27 novembre: fase a gironi, quinta giornata

10/11 dicembre: fase a gironi, sesta giornata

16 dicembre: sorteggio ottavi di finale

18/19 e 25/26 febbraio: ottavi di finale, andata

10/11 e 17/18 marzo: ottavi di finale, ritorno

20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

7/8 aprile: quarti di finale, andata

14/15 aprile: quarti di finale, ritorno

28/29 aprile: semifinali, andata

5/6 maggio: semifinali, ritorno

Sabato 30 maggio: finale all'Atatürk Olimpiyat Stadı di Istanbul