L'Atalanta ospita il Toro per il debutto a Bergamo.

di Redazione Fox Sports - 29/08/2019 10:29 | aggiornato 29/08/2019 10:34

Atalanta-Torino è la gara della seconda giornata di Serie A che segna il debutto in casa per la squadra di Gasperini. Reduce dalla vittoria in rimonta contro la SPAL nel primo turno, la Dea adesso dovrà vedersela con i granata di Mazzarri. Tre punti all'avvio anche per il Toro, che ha superato il Sassuolo 2-1 all'Olimpico grazie alle reti dei due attaccanti Zaza e Belotti.

Atalanta-Torino: probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Aina; Belotti, Zaza.

Atalanta-Torino: dove vederla in TV e streaming

Atalanta-Torino sarà trasmessa in diretta TV da DAZN, la piattaforma di streaming che ha la concessione per trasmettere in esclusiva tre match di ogni giornata di Serie A. Per vedere Atalanta-Torino in streaming gratis basta attivare il mese di prova offerto da DAZN. Al termine dei trenta giorni gratuiti, il servizio si rinnoverà al costo di 9.99 euro al mese.

Atalanta-Torino: quote 1X2

Per la gara i bookmakers indicano come favorita l'Atalanta di Gasperini, con la quota dell'1 che raggiunge 1.67 su Planetwin. Il 2 invece è quotat 5.5 su William Hill. Ecco le quote 1X2 di Atalanta-Torino:

William Hill

1: 1.62

X: 4.2

2: 5.5

Planetwin

1: 1.67

X: 3.8

2: 5.31

Bwin

1: 1.62

X: 3.9

2: 5