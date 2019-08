Sono state rese note le designazioni arbitrali per la seconda giornata di Serie A in cui spiccano Juventus-Napoli e Lazio-Roma. Il big match tra bianconeri e azzurri, in programma sabato 31 agosto alle ore 20.45 all'Allianz Stadium, è stato affidato a Orsato (al VAR Irrati), mentre il derby della Capitale, in scena domenica 1° settembre alle ore 18 allo Stadio Olimpico, sarà diretto da Guida (Mazzoleni al VAR).

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK