A post shared by 3n310ta 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) on Aug 27, 2019 at 9:15am PDT

View this post on Instagram

Si vede nei capitoli 6 e 8 e veste i panni di un monaco. Inizialmente le puntate in cui si vede erano state "congelate" a causa dell'accusa di stupro che lo vedeva coinvolto. Ma una volta che il tribunale brasiliano ha deciso di archiviare il caso per mancanza di prove, Netflix ha ricaricato gli episodi in versione originale completa.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK