Ismael Bennacer si confessa ai microfoni di DAZN. Lo fa a due giorni da Milan-Brescia, match della seconda giornata di Serie A in programma sabato 31 agosto a San Siro alle ore 18.

Se sono al Milan - ha esordito l'algerino - è merito del lavoro che ho svolto. Questo è solo un punto di partenza. Il Milan mi ha cercato prima della Coppa d'Africa. Io sono un tipo paziente, non amo prendere decisioni tempestive. Ho detto al mio procuratore di filtrare le offerte, di chiamarmi solo quando ci fossero state squadre con un interesse concreto. Lui mi ha detto:"Guarda che il Milan ti vuole più di tutti". Poi, per me, è stato importantissimo ricevere la chiamata di Giampaolo, quando mi ha detto di raggiungerlo in rossonero

Bennacer ha continuato a parlare di Giampaolo:

Giampaolo mi ha detto che gli piacciono i giocatori come me, mi ha detto che il mio ruolo è il più importante per lui. Questa, allora, sarà una grande sfida per me: amo le sfide. Mi ha detto anche che farò il regista, ma c'è concorrenza in quel ruolo. A me piace tanto il ruolo di regista. Ovvio, gioco anche da mezz’ala, ma il mio ruolo preferito in campo è quello di regista. Lo faccio da meno di un anno, è vero, per la prima volta ho giocato in quella posizione contro la Juventus, l’anno scorso. Però so che ho grandissimi margini di miglioramento