Il capitano del Napoli ha parlato a due giorni dal big match contro la Juventus.

di Redazione Fox Sports - 29/08/2019 17:22 | aggiornato 29/08/2019 17:27

A due giorni da Juventus-Napoli ha parlato a Sky Sport il capitano degli azzurri Lorenzo Insigne, che ha presentato la sfida dell'Allianz Stadium e non solo:

È una gara molto sentita e speriamo di fare una grande partita e uscire dallo Stadium con un risultato positivo. La stiamo preparando come tutti gli altri anni e come tutte le partite perché è una gara come le altre. Noi dobbiamo andare là e dare il massimo cercando di ridurre anche alcuni errori che hanno pesato contro la Fiorentina. Se la partita darà indicazioni su chi vincerà lo Scudetto? No, è solo la seconda di campionato. Ci sono tante altre partite e tante altre squadre attrezzate per vincere. Sarà una gara come le altre.

Su Sarri e sul suo digiuno allo Stadium:

Spero sia in campo, ma noi dobbiamo solo pensare a giocare. Non ho mai segnato allo Stadium? La cosa importante è cercare di lavorare bene per la squadra, poi il gol arriva

Su Lozano e sulla Champions League: