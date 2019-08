Il numero uno nerazzurro si aspettava un confronto costruttivo e invece ha ricevuto risposte a dir poco insoddisfacenti dall'attaccante argentino.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 29/08/2019 07:29 | aggiornato 29/08/2019 09:34

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato, prevista per il 2 settembre alle ore 22. La vicenda che vede coinvolto Mauro Icardi non registra sviluppi significativi, così ad oggi l'ipotesi più realistica è che l'attaccante argentino resti all'Inter da fuori rosa.

E intanto spunta un retroscena sull'incontro andato in scena martedì a cui hanno preso parte i dirigenti nerazzurri e il giocatore. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il numero uno interista Steven Zhang ha chiesto a Icardi: "Perché non vuoi andartene?".

Zhang si aspettava una risposta significativa per capire le reali intenzioni del classe 1993 e della moglie-agente Wanda Nara. E invece tutto quello che si è sentito dire è stato: "Perché non voglio andarmene". Impossibile quindi sapere cosa ci sia nella testa dell'ex capitano interista, da cui il Napoli attende sempre una risposta entro venerdì prima di chiudere per lo svincolato Fernando Llorente.