Il tecnico nerazzurro vuole trarre il massimo dal belga, che seguirà una dieta a base di bresaola, pollo e verdure. Assolutamente vietati alcol, cibi fritti, patate e formaggio. I risultati si vedono già.

di Simone Cola - 29/08/2019 22:45 | aggiornato 29/08/2019 22:49

Il rapporto tra Antonio Conte e Romelu Lukaku è appena cominciato - ufficialmente lo scorso 8 agosto, giorno in cui l'Inter ha annunciato l'acquisto del belga dopo averlo inseguito per più di un mese - ma sembra avere tutte le premesse per diventare davvero importante, basato sulla stima reciproca e capace di cambiare il corso della storia recente del club nerazzurro.

Proprio così, cambiare la storia: perché dopo anni di illusioni e di risultati altalenanti, dopo aver riconquistato la Champions League sotto la guida di Luciano Spalletti, bravo a destreggiarsi tra mille difficoltà, l'Inter ha scelto proprio Antonio Conte per salire l'ultimo gradino, quello che porta a lottare con i migliori e magari a batterli. Obiettivo ambizioso per un uomo ambizioso come l'allenatore salentino, che per affrontare quella che forse è la sfida più dura della sua carriera ha puntato tutto proprio su Romelu Lukaku.

Quello del poderoso centravanti belga è stato infatti il primo nome fatto da Conte all'ad Marotta, al ds Ausilio e al presidente Zhang. Un obiettivo da centrare assolutamente, un giocatore da prendere a qualsiasi costo, imprescindibile nell'idea tattica dell'allenatore nerazzurro. E quando alla fine Lukaku è sbarcato a Milano ecco che è partito il piano per portarlo al massimo del rendimento: una dieta che in Inghilterra i tabloid hanno già ribattezzato "Bresaola diet" e che sembra avere già fatto intravedere i primi risultati.

Acquistato lo scorso 8 agosto dopo una lunga trattativa, Romelu Lukaku ha esordito con gol contro il Lecce.

Inter, Lukaku vuole scrivere la storia insieme a Conte

In meno di un mese Romelu Lukaku ha già conquistato l'Inter: il suo arrivo sembra aver definitivamente cancellato il ricordo del bomber e ex capitano Mauro Icardi, a cui ha soffiato la maglia numero 9, e il gol segnato all'esordio contro il malcapitato Lecce promette di essere soltanto il primo di una lunga serie per un attaccante fisicamente dominante come il belga. C'è di più: nello stesso periodo di tempo il centravanti nerazzurro ha perso già più di tre chili di peso.

Il merito andrebbe appunto ascritto alla dieta varata da Conte, noto tra le altre cose per l'estrema attenzione posta al regime alimentare dei propri atleti. Una caratteristica che in Inghilterra al Chelsea aveva portato a diversi malumori nello spogliatoio dei Blues ma che indubbiamente ha senso e porta risultati: preso atto del fisico poderoso di Lukaku, che permette al belga di fronteggiare qualsiasi difesa e qualsiasi difensore, il tecnico ha cercato di rifinirlo al meglio stando bene attento a non fargli perdere la potenza che lo contraddistingue.

Ecco così una dieta a base di bresaola, verdura e carne bianca come tacchino e pollo. Assolutamente banditi mozzarella e formaggi, cibo fritto, patate e alcolici, rinuncia quest'ultima che a Lukaku non costerà niente dato che è da sempre astemio. Il risultato? I chili in più se ne stanno andando alla velocità della luce, lasciando spazio ai muscoli e a un fisico via via sempre più definito e che promette di fare sfracelli. Dopo aver puntato tutto su di lui, Antonio Conte aspetta di passare all'incasso e cambiare la storia dell'Inter: il motivo, del resto, per cui è arrivato a Milano.