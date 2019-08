Lo storico Grimaldi Forum di Montecarlo si prepara a vivere i sorteggi della fase a gruppi della nuova edizione di Champions League. Segui la diretta su Fox Sports.

di Andrea Bracco - 29/08/2019 16:58 | aggiornato 29/08/2019 17:44

Sorteggio gironi Champions League 2019/20

Aggiornamento ore 17.45 - La sala del Grimaldi Forum di Montecarlo è gremita per seguire il sorteggio della fase a gruppi di Champions League 2019/20. Presenti la totalità delle delegazioni in rappresentanza delle 32 protagoniste che verranno estratte da qui a breve. Si prevede una parata di stelle sul palco.

🏆 Your 2018/19 winners?



UEFA Men's Player of the Year: _______

Goalkeeper of the Season: _______

Defender of the Season: _______

Midfielder of the Season: _______

Forward of the Season: _______ #UCLdraw #UEFAawards pic.twitter.com/6X8pNJBa4s — #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019

Dopo la fine degli spareggi e i campionati nazionali che ormai hanno preso il via, la stagione calcistica 2019/20 passa attraverso la sua prima tappa importante. Al Grimaldi Forum di Montecarlo sono stati sorteggiati i gironi della prossima Champions League che, tra le 32 squadre qualificatesi per la fase a gruppi, vedrà ai nastri di partenza anche quattro club italiani.

Si tratta, ovviamente, di Juventus, Napoli, Inter e Atalanta, suddivise in maniera decisamente equa lungo tutte le quattro fasce di sorteggio. I bianconeri, campioni d’Italia, hanno occupato il loro ormai consueto posto nell’urna numero uno, come ormai da 8 anni a questa parte, mentre la squadra di Carlo Ancelotti è stata inserita nell’urna numero due. Inter e Atalanta, invece, rappresentano autentici spauracchi nei pot numero tre e quattro.

Nel suggestivo scenario del Principato di Monaco sono stati anche premiati i migliori giocatori della passata edizione, quella vinta in finale dal Liverpool di Jurgen Klopp contro il Tottenham di Mauricio Pochettino. Tra i campioni in nomination per vincere il trofeo di UEFA Men’s Player of the Year erano presenti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e, a sorpresa, Virgil van Dijk. Altri premi sono stati assegnati per ruolo e, come ormai di consueto, ha trovato spazio anche la categoria femminile.

Una fase dei sorteggi della fase a gironi di Champions League: il Liverpool, campione in carica, parte per riconfermarsi come prima potenza europea

Champions League 2019/20: criteri e fasce del sorteggio

I criteri di sorteggio della fase a gironi di Champions League non cambiano rispetto alla stagione passata. Le 32 squadre qualificate sono divise in quattro fasce da otto compagini ciascuna: nella prima vanno le sei squadre campionesse dei primi rispettivi campionati in ordine di Ranking UEFA più Liverpool e Chelsea, vincitrici rispettivamente delle scorse edizioni di Champions League ed Europa League. Per la composizione delle altre urne viene invece seguito l’ordine dettato dal ranking per club

Inoltre, in questa prima fase non si possono scontrare squadre appartenenti alla stessa federazione, così come la UEFA ha prolungato il veto per quanto concerne le rappresentanti di Russia e Ucraina, ovviamente per motivi che poco hanno a che fare con l’ambito calcistico. Per finire, in caso di due o più squadre della stessa nazione al via, la UEFA sistemerà le partite in modo che siano equamente – o quasi – divise tra il martedì e il mercoledì. Mantenuto il format con due orari: si gioca alle 18.55 e alle 21.05.

Prima fascia

Barcellona

Manchester City

Liverpool

Chelsea

Bayern Monaco

Juventus

PSG

Zenit

Seconda fascia

Real Madrid

Atletico Madrid

Tottenham

Borussia Dortmund

Napoli

Shakthar Donetsk

Benfica

Ajax

Terza fascia

Inter

Lione

Bayer Leverkusen

Salisburgo

Olympiakos

Bruges

Valencia

Dinamo Zagabria

Quarta fascia

Atalanta

Lokomotiv Mosca

Genk

Galatasaray

Lipsia

Slavia Praga

Stella Rossa

LOSC Lille

Calendario Champions League 2019/20

Di seguito tutte le date riguardanti la nuova edizione di Champions League.

Fase a gruppi

17/18 2019 settembre: fase a gironi, prima giornata

1/2 ottobre 2019: fase a gironi, seconda giornata

22/23 ottobre 2019: fase a gironi, terza giornata

5/6 novembre 2019: fase a gironi, quarta giornata

26/27 novembre 2019: fase a gironi, quinta giornata

10/11 dicembre 2019: fase a gironi, sesta giornata

16 dicembre 2019: sorteggio ottavi di finale

Ottavi di finale

8/19 e 25/26 2020 febbraio: ottavi di finale, andata

10/11 e 17/18 2020 marzo: ottavi di finale, ritorno



20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

Quarti di finale

7/8 aprile 2020: quarti di finale, andata

14/15 aprile 2020: quarti di finale, ritorno

Semifinali

28/29 aprile 2020: semifinali, andata

5/6 maggio 2020: semifinali, ritorno

Finale