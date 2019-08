15,5 sono per la partecipazione di quest'anno e 35,5 per aver guidato il ranking dei 10 anni. Comunque anche la Juventus è in buona posizione. La classifica completa.

29/08/2019

A Valdebebas possono consolarsi. Il Real Madrid non sta vivendo il suo momento migliore, la scorsa stagione - fra Liga e Champions League - è stata da dimenticare, almeno per gli standard a cui sono abituati laggiù, la preseason non è stata molto brillante e i primi passi della nuova annata non è che abbiano mostrato una vera inversione di tendenza. Ma il club di don Florentino è ancora davanti a tutti.

La statistica, pubblicata da As, che riguarda gli introiti che i 32 club qualificati alla fase a gironi della Champions League 2019-20 riceveranno dall'Uefa, per la sola partecipazione alla fase stessa, vede in testa proprio il club più titolato d'Europa. Il quale, fra quota fissa e parti variabili, metterà a bilancio, per il solo fatto di essere presente nella massima competizione europea, una cifra vicina ai 51 milioni di euro.

Dalla stagione scorsa l'Uefa ha allargato i cordoni della borsa e ha deciso di stanziare in premi e bonus Champions una cifra corrispondente a 1.950 milioni di euro (1,95 miliardi), al posto dei 1.268,9 milioni precedenti. Una parte di questi, 1.365 milioni, viene suddivisa - parte fissa (488) e parte variabile (877) - fra tutte le 32 società partecipanti, mentre i rimanenti 585 vengono ripartiti in base ai risultati ottenuti, dalla fase a gironi fino alle qualificazioni successive.

Nonostante la poco brillante ultima stagione, il Real Madrid è in testa al ranking

Real Madrid: 51 milioni dalla Champions League

Senza addentrarsi in complessi tecnicismi, il Real Madrid è già sicuro di ricevere 50,70 milioni di euro. 15,25 provengono dalla quota fissa, comune quindi a tutte le partecipanti, mentre gli altri 35,45 milioni di euro appartengono alla quota variabile, dovuta al coefficiente più alto di tutti. Si parla di 382 punti, di cui 286 derivano dalla sua prestazione in Champions League nell'ultimo decennio, in cui ha vinto ben quattro coppe europee, e 94 dai titoli vinti dal 1956.

I premi in base ai risultati

A questi 50,7 milioni, poi andrà aggiunta la quota del market pool (da definire sulla base dell'importanza del mercato televisivo di ciascun paese e da distribuire tra i club in proporzione al numero di partite giocate nella competizione) oltre a tutti i premi in base ai risultati:

vittoria in partita della fase a gironi: 2,7 milioni

pareggio in partita della fase a gironi: 0,9 milioni

qualificazione agli ottavi di finale: 9,5 milioni

qualificazione ai quarti di finale: 10,5 milioni

semifinale: 12

vicecampione: 15

campione: 19

La vittoria della Champions League, considerando 3 vittorie con 2 pareggi e 1 sconfitta nella fase a gironi, può dunque valere, a titolo di esempio, un incasso di soli premi dovuti ai risultati di oltre 50 milioni.

Il Liverpool ha vinto l'ultima edizione della Champions League

La Top 10 dei club nel ranking a 10 anni

Ecco i 10 club col ranking europeo più alto. Nella seconda colonna è riportato il punteggio, mentre le cifre della terza colonna rappresentano l'incasso in milioni di euro per ciascun club dovuti al ranking stesso.

Real Madrid 382 35,45

Barcellona 321 34,35

Bayern Monaco 297 33,24

Atletico Madrid 235 32,13

Chelsea 227 31,02

Juventus 208 29,91

Benfica 193 28,81

PSG 174 27,70

Liverpool 173 26,59

Manchester C. 164 25,48

Gli incassi sicuri delle italiane

Considerando, dunque, i 15,25 della quota fissa di partecipazione, la Juventus è già sicura di incassare almeno 45,16 milioni, risultati e market pool a parte, mentre, per quanto riguarda le altre italiane, all'Inter dovrebbero andare circa 31,8 milioni, al Napoli 30,7 e all'Atalanta 16,35.