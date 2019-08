Cantona, the King perde il pelo ma non il vizio: lite col padre di Neymar

Noi siamo per gli Dei come le mosche per i monelli. Ci uccidono per il loro spasso. Presto la scienza sarà capace di rallentare l'invecchiamento delle cellule, presto saremo eterni. Soltanto gli incidenti, i crimini e la guerra continueranno ad ucciderci. Sfortunatamente i crimini e le guerre si moltiplicheranno. Ma io amo il calcio. Grazie

Non poteva passare inosservato, Eric Cantona. Presente a Montecarlo per il sorteggio dei gironi di Champions League, la leggenda del Manchester United ha preso parola dopo aver ricevuto il President's Award direttamente dalle mani di Aleksander Ceferin, numero uno del massimo organo calcistico continentale. L'ex attaccante dei Red Devils ha esordito citando la tragedia "Re Lear" di Shakespeare e proseguendo con un discorso che ha lasciato tutta la platea senza parole:

