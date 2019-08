Il centrale inglese arriva in prestito secco per 3 milioni di euro.

di Redazione Fox Sports - 29/08/2019 11:11 | aggiornato 29/08/2019 11:29

Né Daniele Rugani né Dejan Lovren. La Roma prende Chris Smalling dal Manchester United in prestito secco a 3 milioni di euro. Lo riporta Gianluca Di Marzio. Il Nazionale inglese (31 presenze e 1 gol con i Tre Leoni) classe 1989, 30 anni da compiere il prossimo 22 novembre, è il centrale di esperienza chiesto dal tecnico giallorosso Paulo Fonseca per completare quel reparto arretrato che in questa sessione di mercato è stato privato di un pilastro come Kostas Manolas.

Alto 1.94, il colosso londinese lascia per la prima volta l'Inghilterra e vola in Serie A dove indosserà la quinta maglia diversa in carriera dopo quelle di Millwall (nelle giovanili), Maidstone United, Fulham e Manchester United. Nell'ultima stagione con i Red Devils ha collezionato 34 presenze e 1 gol. Ora avrà il compito di diventare il nuovo leader difensivo della Roma.

Una trattativa, questa, iniziata appena due giorni fa. La prima richiesta dello United è stata di 20 milioni di euro, poi si è passati a 4 e 3 per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 16 e 17. Infine si è trovata l'intesa sul prestito secco per evitare che i tempi dell'operazione si allungassero eccessivamente.