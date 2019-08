Il fuoriclasse brasiliano torna in blaugrana dopo due stagioni trascorse a Parigi: non dovrebbe costare più di 170 milioni di euro.

di Redazione Fox Sports - 29/08/2019 15:10 | aggiornato 29/08/2019 15:30

Eccolo il colpo da urlo degli ultimi giorni di mercato. Lo firma il Barcellona che riporta a "casa" Neymar. Proprio così, come riportato da Sky Sport, i blaugrana hanno trovato l'accordo col PSG per il fuoriclasse brasiliano che non dovrebbe costare più di 170 milioni di euro.

I parigini lo avevano acquistato proprio dal Barça nell'estate del 2017 per 222 milioni di euro. In due anni O'Ney ha messo insieme 58 presenze, 51 gol e 29 assist, uscendo però sempre di scena nella seconda parte della stagione causa infortunio.

A 27 anni l'ex Santos decide di far ritorno in Catalogna (dove dal 2013 al 2017 ha collezionato 186 presenze, 105 gol e 76 assist) e riabbracciare Lionel Messi e Luis Suarez, insieme ai quali ha composto un tridente da sogno e vinto qualsiasi cosa si potesse vincere. Adesso però troverà una faccia nuova nel reparto avanzato, ovvero quell'Antoine Griezmann appena preso dall'Atletico Madrid per 120 milioni di euro.