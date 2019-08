Il centrocampista francese classe 1994 torna al Monaco in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro.

di Redazione Fox Sports - 29/08/2019 00:01 | aggiornato 29/08/2019 00:06

Nuovo trasferimento per Tiemoué Bakayoko. Reduce dalla stagione trascorsa al Milan con cui ha collezionato 42 presenze, 1 gol e 1 assist, il centrocampista francese sta per salutare per l'ennesima volta il Chelsea e fare ritorno al Monaco, club in cui ha già militato dal 2014 al 2017 mettendo insieme 92 presenze, 5 gol e 1 assist.

La trattativa è ormai conclusa. Bakayoko si trasferirà in prestito per una stagione con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro, cinque in meno di quanto lo pagarono i Blues nel luglio del 2017.

Il 25enne di Parigi sarà l'ottavo acquisto dei monegaschi in questa sessione di mercato dopo quelli di Ben Yedder (arrivato dal Siviglia), Gelson Martins (arrivato dall'Atletico Madrid), Guillermo Maripan (arrivato dall'Alaves), Benjamin Lecomte (arrivato dal Montpellier), Henry Onyekuru (arrivato dall'Everton), Ruben Aguilar (arrivato dal Montpeller) e Islam Slimani (arrivato dal Leicester).