Calciomercato: il Lecce vicino a Imbula, Defrel verso il Sassuolo

Il centrocampista arriverà dallo Stoke in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni. L'attaccante via dalla Roma in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 16 milioni.

di Redazione Fox Sports - 29/08/2019 07:26 | aggiornato 29/08/2019 12:32

Operazione in chiusura in casa Lecce. Il club pugliese - riporta Gianluca Di Marzio - ha ormai preso Giannelli Imbula, centrocampista classe 1992 dello Stoke City che arriverà alla corte di Fabio Liverani in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. In passato il 26enne è stato già vicino all'approdo in Italia, ma questa sembra proprio la volta buona. Dal Lecce al Sassuolo, che nelle prossime ore dovrebbe riaccogliere Gregoire Defrel, già neroverde dal 2015 al 2017. La società di Squinzi ha superato la Sampdoria che ha virato su Giovanni Simeone. De Zerbi avrà quindi a breve un nuovo attaccante che sarà acquistato dalla Roma in prestito con obbligo di riscatto per un totale di circa 16 milioni di euro.