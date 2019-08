A margine del sorteggio dei gironi di Champions League, ha preso parola il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved che ha parla di mercato e non solo:

Se Dybala andrà via? È una domanda per Paratici. Finché c’è il mercato aperto si lavora in entrata e in uscita. Icardi? Lavoriamo sui nostri giocatori, sul mercato complessivo. Tutti hanno bisogno di lavorare in entrata e in uscita