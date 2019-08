Il difensore marocchino svela un retroscena di mercato.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 29/08/2019 10:06 | aggiornato 29/08/2019 17:11

Oggi gioca in Qatar tra le fila dell'Al-Duhail, Medhi Benatia, ma solo pochi mesi fa indossava la maglia della Juventus. E la maglia dei bianconeri avrebbe potuto indossarla nuovamente dopo essersela tolta. Lo ha svelato lo stesso centrale marocchino a TuttoJuve:

Sì, le voci erano veritiere. Ho parlato con il direttore Fabio Paratifci che mi aveva chiesto la disponibilità a vestire nuovamente la maglia della Juventus. Il mio problema, ovviamente, non era né con lo spogliatoio né con la società, bensì con Allegri che mi faceva giocare molto poco rispetto a quanto mi aveva inizialmente detto. La Juve stava cercando un difensore e non era sicura di poter prendere de Ligt, io ho risposto di star bene qui in Qatar e che non avevo fatto questa scelta per tornare indietro cinque mesi dopo

Benatia ha proseguito:

Ho aggiunto, parlando con Paratici, che se c'era bisogno potevamo risentirci e vedere insieme quel che si poteva fare. Dopo sono riusciti a prendere il difensore e per fortuna non ho dovuto prendere una decisione. Qui mi trattano veramente bene, la mia famiglia è felice e anche i bambini vengono trattati con cura. Guardo la squadra come un normale tifoso, come un amico anche perché ho mantenuto dei buoni rapporti con lo spogliatoio

Su un possibile ritorno in Italia: