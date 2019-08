Colloqui in corso tra l'amministratore delegato Beppe Marotta e Wanda Nara, che sta provando a convincere il marito-assistito a guardarsi intorno.

29/08/2019 23:26 | aggiornato 30/08/2019 00:31

Novità dal fronte Mauro Icardi. A riportarle è Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Nella giornata odierna sono ripresi i colloqui tra l'amministratore delegato Beppe Marotta e Wanda Nara, moglie-agente dell'attaccante argentino.

No, nessun passo indietro. Nessuna riappacificazione. Il dirigente ha consigliato per l'ennesima volta a Wanda Nara di ascoltare una delle tante offerte arrivate per il marito-assistito. E Wanda si sta muovendo in tal senso, cercando di convincere Icardi a guardarsi intorno e a valutare le proposte ricevute.

Marotta s'è detto anche disposto a prolungare il contratto del classe 1993 fino al 2022 pur di agevolarne la cessione in prestito. Da questo discorso è però esclusa la Juventus, a cui l'Inter non cederebbe mai Icardi in presito.

Il club nerazzurro avrebbe già l'accordo con il Monaco che è pronto a sborsare 65 milioni di euro per il cartellino e 10 a stagione per l'ex Samp. Anche col Napoli c'è un'intesa di massima, mentre la Juve non si è mossa perché deve prima sfoltire la rosa. Ma in ogni caso, per far sì che la situazione si sblocchi, Mauro deve fare il primo passo.

Di Icardi ha parlato a Montecarlo anche il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti in occasione del sorteggio dei gironi di Champions League:

Mancano pochi giorni alla fine del mercato. La società si è espressa pochi giorni fa. La situazione non è cambiata. Aspettiamo la fine del mercato per trovare una soluzione che vada bene per tutti

