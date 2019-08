La lista dei 12 è completa. Il CT Romeo Sacchetti ha scelto in definitiva il roster dell'Italia che prenderà parte ai Mondiali FIBA in Cina dal 31 agosto.

di Manuel Costella - 29/08/2019 10:32 | aggiornato 29/08/2019 10:37

Diramata dal CT Romeo Sacchetti la lista dei 12 cestisti con cui l’Italia sarà presente in Cina, dove dal 31 agosto si svolgeranno i Mondiali di pallacanestro. Scelte obbligate, dovute al numero di elementi da scegliere in vista della competizione. Sono 12 i reduci di un gruppo formato inizialmente da ben 24 pre-convocati che hanno preso parte alla preparazione, sostenuta con allenamenti e amichevoli tra Pinzolo, Trentino Basket Cup, Verona Basketball Cup, Roma e Torneo dell’Acropoli.

Nell'elenco non c’è ovviamente Nicolò Melli, il cui forfait era stato annunciato il 13 agosto. Il neo-giocatore dei New Orleans Pelicans non è riuscito a recuperare in tempo dall’operazione al ginocchio effettuata a fine giugno. Dalla lista erano già stati esclusi in precedenza Riccardo Moraschini (migliori italiano dell’ultima Serie A), Michele Vitali e Andrea Cinciarini.

In una lista dove spiccano le presenze dei “big” Daniel Hackett e Marco Bellinelli, fanno capolino anche Luigi Datome e Danilo Gallinari. Entrambi hanno recuperato dai rispettivi problemi fisici (operazione al ginocchio e appendicectomia), e hanno preso parte all’ultimo torneo amichevole proprio per farsi trovare pronti in vista della rassegna iridata.

Italbasket, i nomi del roster

La squadra azzurra, da lunedì 19 in Cina, dopo il torneo AusTiger di Shenyang (tre sconfitte con Serbia, Francia e Nuova Zelanda), è partita alla volta di Foshan, dove affronterà nel Gruppo D Filippine, Angola e Serbia. Il periodo di prove ed esperimenti è finito. Gli ultimi tre tagli riguardano Pietro Aradori (esclusione che potrebbe esulare dalla pura scelta tecnica), Giampaolo Ricci e Brian Sacchetti, mentre balza all'occhio la presenza di Amedeo Tessitori, centro di Treviso reduce da due stagioni di A2 e appena promosso in Lega Basket A.

Il roster si assottiglia definitivamente a 12 cestisti:

#00 Amedeo Della Valle (G, ’93, 194 cm, Olimpia Milano)

#3 Marco Belinelli (G, ’86, 196 cm, San Antonio Spurs)

#5 Alessandro Gentile (G/A, ’92, 200 cm, -)

#6 Paul Biligha (C, ’90, 200 cm, Olimpia Milano)

#7 Luca Vitali (P, ’86, 201 cm, Leonessa Brescia)

#8 Danilo Gallinari (A, ’88, 208 cm, Oklahoma City Thunder)

#10 Daniel Hackett (G, ’87, 201 cm, CSKA Mosca)

#12 Ariel Filloy (P, ’87, 190 cm, Reyer Venezia)

#15 Jeff Brooks (A, ’89, 203 cm, Olimpia Milano)

#16 Amedeo Tessitori (C, ’94, 208 cm, Treviso Basket)

#23 Awudu Abass (A, ’93, 198 cm, Leonessa Brescia)

#70 Luigi Datome (A, ’87, 203 cm, Fenerbahce)

Sta per avere inizio il percorso verso la finale del 15 settembre. Il 31 agosto sarà già primo banco di prova per gli azzurri, che di fronte troveranno le Filippine. La FIBA ha classificato l’Italia al quindicesimo posto del ranking della rassegna, ma questa nazionale vuole provare a giocarsi tutte le proprie carte, e lasciare il segno in questo Mondiale.