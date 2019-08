Dalla Raising Cane's River Center Arena di Baton Rouge, in Louisiana, tocca a SmackDown salire sul ring per una nuova puntata di grande wrestling WWE.

di Marco Ercole - 28/08/2019 01:22 | aggiornato 28/08/2019 10:27

Dalla Raising Cane's River Center Arena di Baton Rouge, in Louisiana, tocca a SmackDown salire sul ring per una nuova puntata di grande wrestling WWE.

Dopo aver visto quanto accaduto ieri a Raw, nel roster blu continueranno i match a eliminazione del torneo King of the Ring, che per oggi prevedono le sfide tra Ali e Buddy Murphy, nonché quella tra gli tag team partner, Shelton Benjamin e Chad Gable.

Gran parte dell'attenzione però sarà rivolta alla storyline che vede insieme Roman Reigns, Daniel Bryan e Rowan, con il Big Dog che è chiamato a chiedere scusa agli altri due per aver sospettato di loro dopo aver ricevuto continui attacchi misteriosi nel backstage.

WWE La reazione di Roman Reigns a WWE SmackDown

WWE SmackDown 27 agosto 2019

Questo e molto altro nella puntata di SmackDown di martedì 27 agosto 2019, che vi racconteremo come sempre qui su FOXSports.it, nella rubrica WWE-ek SmackDown, dove potrete trovare tutti gli highlights ufficiali e le WWE News.

Randy Orton, aggressione brutale a Kofi Kingston

Il WWE Champion Kofi Kingston è pronto per affrontare Randy Orton a Clash of Champions, maThe Viper porta la loro rivalità su un altro livello, mettendo nel suo mirino la famiglia del campione WWE.

King of the Ring: Ali vs Buddy Muprhy

Spettacolare match valido per King of the Ring tra Ali e Buddy Murphy

The Miz a confronto con Sami Zayn

The Miz a confronto con Sami Zayn per chiedere un match contro Shinsuke Nakamura.

Bayley vs Lacey Evans

La campionessa di SmackDown affronta The Southern Sassy Belle davanti allo sguardo di Charlotte

Randy Orton vs Big E

Big E in cerca di vendetta per il suo amico Kofi Kingston contro The Viper.

Drake Maverick riconquista il titolo 24/7

Elias perde il titolo per mano di Drake Maverick. Stavolta con lo zampino di Kevin Owens...

King of the Ring: Shelton Benjamin vs Chad Gable

I due ex compagni di Tag Team si affrontano nel primo turno del torneo King of the Ring

Roman Reigns e il faccia a faccia con Daniel Bryan

The Big Dog chiede un faccia a faccia con Daniel Bryan. Ma non per chiedere scusa...