Prima in casa per i rossoneri dopo la sconfitta di Udine.

28/08/2019

Dopo la brutta partenza in Serie A con una sconfitta a Udine, il Milan di Giampaolo vuole rifarsi per l'esordio in casa. I rossoneri debutteranno a San Siro sabato 31 agosto alle 18, e di fronte avranno il Brescia di Corini. Tutt'altra partenza per le rondinelle, che hanno ottenuto i primi tre punti della stagione vincendo in casa del Cagliari alla prima giornata. Adesso però avranno di fronte un Milan che vorrà riscattare la brutta prestazione mostrata in Friuli.

Milan-Brescia: probabili formazioni

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Calhanoglu, Paquetà; Suso, Piatek, Castillejo.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Ayè, Donnarumma.

Milan-Brescia: dove vederla in TV e streaming

Milan-Brescia di Serie A sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN: il match di San Siro, infatti, è una delle tre gare concesse in esclusiva al servizio di streaming. Per vedere Milan-Brescia in streaming gratis è possibile attivare il mese di prova offerto da DAZN. Al termine dei 30 giorni gratuiti, il servizio si rinnoverà al costo di 9.99 euro al mese.

Milan-Brescia: quote 1X2 e pronostico

Il Milan è favorito sul Brescia, secondo i bookmakers, per il match di San Siro. La quota dell'1 raggiunge il massimo di 1,46 su Betclic mentre il 2 arriva a 9 su Planetwin. Ecco di seguito le quote 1X2 di Milan-Brescia:

Bwin

1: 1.42

X: 4.4

2: 7.25

Betclic

1: 1.46

X: 4.46

2: 7.05

Planetwin

1: 1.4

X: 4.45

2: 9