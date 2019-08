Il derby della Capitale in programma subito alla seconda giornata.

di Redazione Fox Sports - 28/08/2019 11:58 | aggiornato 28/08/2019 12:03

Dopo Juventus-Napoli, ecco che la seconda giornata di Serie A regala un'altra partita di cartello. Si tratta di Lazio-Roma, il derby della Capitale in programma domenica 1 settembre alle 18 all'Olimpico di Roma. Le due squadre arrivano dopo due risultati diversi ottenuti all'esordio in questa nuova stagione. La Lazio di Inzaghi ha superato la Sampdoria dell'ex giallorosso Di Francesco nel primo turno, vincendo 3-0 al Ferraris, mentre la Roma non è andata oltre il pari per 3-3 contro il Genoa in casa.

Lazio-Roma: probabili formazioni

Lazio (3-4-1-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Correa, Immobile.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, Cristante; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.

Lazio-Roma: dove vederla in TV e streaming

Il derby Lazio-Roma sarà trasmesso in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere Lazio-Roma in streaming basta collegarsi a Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky, oppure, in alternativa, è possibile vedere la stracittadina su NOW TV, la web TV di Sky in abbonamento.

Lazio-Roma: quote 1X2

Secondo i bookmakers è leggermente favorita la Lazio nel derby di Roma. L'1 raggiunge quote 2.28 su Planetwin mentre il 2 è quotato 3.24 sullo stesso sito. Ecco di seguito le quote 1X2 di Lazio-Roma:

Planetwin

1: 2.28

X: 3.3

2: 3.24

Bwin

1: 2.25

X: 3.4

2: 3

Betway

1: 2.25

X: 3.4

2: 3.2