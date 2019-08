La Juventus ospita il Napoli nel primo big match della nuova stagione.

28/08/2019

La seconda giornata di Serie A parte subito con un big match. Si tratta di Juventus-Napoli, gara in programma sabato 31 agosto alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. Le due squadre sono subito partite con una vittoria. La Juventus ha superato di misura il Parma al Tardini grazie alla rete di Chiellini, mentre il Napoli ha vinto in rimonta al Franchi contro la Fiorentina. Adesso l'appuntamento è per sabato, con Higuain ma soprattutto Sarri che affronteranno la loro ex squadra.

Juventus-Napoli: probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Ruiz, Insigne; Mertens.

Juventus-Napoli: dove vederla in TV e streaming

Juventus-Napoli di sabato 31 agosto sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere Juventus-Napoli in streaming occorre collegarsi a Sky Go, servizio di streaming riservato agli abbonati Sky. Qualora non foste abbonati, è possibile vedere la gara su NOW TV, la web TV di Sky in abbonamento.

Juventus-Napoli: quote 1X2

I bookmakers danno favorita la Juventus per il match di sabato. La quota dell'1 raggiunge il massimo di 1.91 su Betway mentre il 2 arriva a 4.67 su Planet Win. Ecco di seguito le quote 1X2 di Juventus-Napoli:

Planetwin

1: 1.86

X: 3.35

2: 4.67

Betway

1: 1.91

X: 3.3

2: 4.5

Bwin

1: 1.83

X: 3.4

2: 4.33