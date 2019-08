L'Inter ospite del Cagliari nel secondo turno di campionato.

28/08/2019

Dopo lo spumeggiante avvio di campionato, l'Inter di Conte sarà ospite del Cagliari nella gara della seconda giornata di Serie A in programma domenica 1 settembre alle 20.45. I nerazzurri sono reduci dalla prima vittoria stagionale, il 4-0 contro il Lecce, mentre il Cagliari ha perso contro il Brescia in casa all'avvio di stagione.

Cagliari-Inter: probabili formazioni

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Rog, Nainggolan, Nandez; Birsa; Joao Pedro, Cerri.

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Skriniar;

Cagliari-Inter: dove vederla in TV e streaming

Cagliari-Inter sarà trasmessa in streaming da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere Cagliari-Inter in streaming basta collegarsi al sito di Sky Go e inserire le proprie credenziali da abbonati Sky. Nel caso non lo foste, potete vedere la gara in streaming su NOW TV, la web TV di Sky in abbonamento.

Cagliari-Inter: quote 1X2

I bookmakers danno come favoriti i nerazzurri per la gara di domenica. La quota del 2 arriva a 1.85 su Snai, mentre l'1 del Cagliari raggiunge quota 4.8 su William Hill. Ecco le quote 1X2 di Cagliari-Inter:

William Hill

1: 4.8

X: 3.5

2: 1.83

Snai

1: 4.85

X: 3.4

2: 1.85

Betway

1: 4.75

X: 3.4

2: 1.83