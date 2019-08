Le maggiori società inglesi sono contro la riforma proposta dall'Eca che aumenterebbe le gare internazionali e non lascerebbe più spazio per la seconda coppa nazionale

di Alberto Casella - 28/08/2019 10:59 | aggiornato 28/08/2019 11:04

Tempi duri per l'Eca e per il suo presidente Andrea Agnelli, che ha raggiunto un accordo di massima con l'Uefa per la riforma della coppe europee. Il nuovo format, con Champions League "ipertrofica", Europa League ed Europa League 2, ha già raccolto le critiche di molte Leghe nazionali, guidate dallo spagnolo Tebas, e ora pare avere l'opposizione anche delle grandi società di Premier League.

Le Big Six - Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Arsenal e Tottenham - sembrano infatti pronte a dare battaglia, secondo il Sun, ai nuovi format europei che vengono accusati di rendere sempre più ininfluenti i singoli campionati nazionali oltre che, a causa di un numero sempre maggiore di match continentali da inserire in calendario, di togliere spazio alle coppe nazionali.

Proprio le Grandi d'Inghilterra, spesso accusate di perseguire esclusivamente i propri interessi, avrebbero infatti deciso, secondo il tabloid, di non accettare la riforma proposta da Agnelli e il motivo principale pare essere la tutela di un trofeo che in Inghilterra riscuote da sempre grande fascino, come la League Cup, la Coppa di Lega ora chiamata Carabao Cup per esigenze di sponsorizzazione.

Lo Swansea ha vinto la League Cup nel 2013 battendo in finale il Bradford

Premier League contro Agnelli per salvare la League Cup

Meno prestigiosa e blasonata della FA Cup o Coppa d'Inghilterra, la League Cup si disputa fra le 92 squadre iscritte a Premier League ed English Football League. Le ultime due edizioni sono state vinte dal Manchester City, ma nell'ultimo decennio hanno iscritto il proprio nome nell'albo d'oro anche club come Birmingham e Swansea, mentre nella quasi sessantennale storia del trofeo, ci sono riusciti fra gli altri anche Luton Town, Oxford e Swindon Town.

L'ultima edizione è andata al Manchester City che ha battuto ai rigori il Chelsea

Ora, il problema è che il nuovo format della Champions League studiato dall'Eca prevede 4 gironi da 8 squadre che, "tradotto", vuol dire 14 partite nella fase iniziale per arrivare a 21 per le due finaliste. Un aumento esponenziale che, unito a quello simile della nuova Europa League e all'introduzione dell'Europa League 2, porterebbe a un'inevitabile contrazione degli spazi liberi per i calendari nazionali e alla più che probabile fine di alcune competizioni come, appunto la League Cup.

Un'altra cosa che, almeno al momento, sembra non andare giù alle squadre inglesi è la formula "autoreferenziale" della nuova Champions League targata Eca, secondo la quale, infatti, una volta a regime, per qualificarsi alle edizioni successive non conterebbero più i piazzamenti nei campionati nazionali, ma verrebbero valutati i risultati della fase a gironi della stessa Champions. In ogni girone da 8, infatti, sarebbero automaticamente promosse alla stagione successiva le prime 5, mentre la sesta e la settima andrebbero ai playoff. Una svalutazione che la Premier League, a quanto sembra, intende combattere con ogni mezzo.