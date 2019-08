Parla Hector Fabio Cruz, specialista in medicina dello sport che ha conosciuto il giocatore del Real Madrid nella nazionale colombiana.

di Redazione Fox Sports - 28/08/2019 11:13 | aggiornato 28/08/2019 11:18

Ha giocato da titolare nel match pareggiato 1-1 dal Real Madrid contro il Valladolid al Santiago Bernabeu, rimediando un infortunio al polpaccio destro che lo terrà ai box per due o tre settimane. La stagione di James Rodriguez è iniziata nel peggiore dei modi. Proprio del classe 1991, che potrebbe anche cambiare maglia in questi ultimi giorni di mercato (su di lui c'è sempre il Napoli), ha parlato il dottor Hector Fabio Cruz, specialista in medicina dello sport con un passato nella nazionale colombiana.

James - ha dichiarato Hector Fabio Cruz ai microfoni di Futbolred - non comprende bene quali siano le sue priorità. Invece di lavorare per presentarsi pronto alla nuova stagione, preferisce preoccuparsi delle sopracciglia e del taglio di capelli

Poi tira in mezzo Cristiano Ronaldo:

Cristiano si è preso una settimana di vacanza, è salito sul suo yacht con la famiglia ed è andato alle isole greche, poi la settimana successiva ha lavorato per la prossima stagione. È il ragazzo più professionale che conosca. Un giocatore che guadagna 7.5 milioni di euro all'anno non può ignorare la sua preparazione. Le grandi squadre come il Real Madrid sono certe di avere in rosa dei professionisti che si preparano

