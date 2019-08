Su un cartello posto davanti al centro sportivo dei Red Devils è comparsa una scritta che recitava: "Pogba vattene".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 28/08/2019 16:45 | aggiornato 28/08/2019 16:50

Continua a essere un periodo non semplice per Paul Pogba. Dopo gli insulti razzisti ricevuti sui social per il rigore sbagliato contro il Wolverhampton, il centrocampista francese è finito ancora una volta nel mirino di sedicenti tifosi del Manchester United.

Su un cartello posto davanti all'ingresso di Carrington, centro sportivo dei Red Devils, è infatti comparsa una scritta che recitava: "Pogba vattene". Poche ma incisive parole che non aiutano sicuramente il giocatore a ritrovare la serenità.

Visto un simile clima di ostilità nei suoi confronti, non è escluso che Pogba provi clamorosamente a trasferirsi in questi ultimi giorni di calciomercato. Ad accoglierlo a braccia aperte ci penserebbe il Real Madrid, ma prima andrebbe convinto lo United che non vuole ovviamente privarsi di un calciatore simile senza poterlo rimpiazzare.