I blaugrana sono senza attacco: mancano Dembélé, Suarez e Messi, che dovrebbe rientrare a metà settembre. Nelle merengues dopo Hazard e James si ferma anche Isco: lesione al bicipite femorale per lui.

di Simone Cola - 28/08/2019 22:40 | aggiornato 28/08/2019 22:45

Se il buongiorno si vede dal mattino, Real Madrid e Barcellona devono guardare con estrema attenzione alla stagione appena cominciata: a discapito di un calciomercato comunque movimentato e importante - in attesa dei fuochi d'artificio che potrebbe riservare il finale - si può senz'altro dire che le due grandi di Spagna non siano partite con il piede giusto nella Liga, incontrando più difficoltà del previsto.

Vittorioso in casa del Celta Vigo nella prima giornata, chiamato alla riscossa dopo una stagione, l'ultima, assolutamente da dimenticare, il rinnovato Real Madrid di Zinedine Zidane si è poi arenato al secondo turno ottenendo un deludente pareggio con il Valladolid e occupa al momento la terza posizione in classifica. Peggio ancora ha fatto il Barcellona, la cui convincente vittoria casalinga contro il Betis è arrivata soltanto dopo la sconfitta rimediata al debutto nella Liga contro l'Athletic Bilbao.

4 punti su 6 per le merengues, 3 per i blaugrana: niente di grave in fin dei conti, considerato che la stagione è appena iniziata. Quello che fa riflettere è piuttosto il fatto che entrambe le big spagnole si trovino già con l'infermeria affollata, nomi importanti che sono mancati nei primi 180 minuti stagionali e che una volta recuperati dovranno ritrovare la forma perduta prima di poter contribuire alla causa al 100% del loro potenziale. Campioni attesi come protagonisti come Messi, Suarez, Hazard e non solo: l'ultimo in casa Real è Isco, fermo ai box con tempistiche ancora da stabilire.

Fermato da un infortunio al soleo a inizio agosto, Lionel Messi tornerà in campo soltanto a metà settembre.

Liga, il Real Madrid e il Barcellona contano gli infortunati

Il trequartista aveva trovato un posto come titolare nell'ultima gara pareggiata contro il Valladolid, giostrando di fianco a Bale, Kroos e James nel 4-1-4-1 varato per l'occasione da Zidane. 68 minuti - prima della sostituzione con Jovic - in cui lo spagnolo aveva alternato cose buone e meno buone, com'è normale dopo il lungo periodo trascorso ai margini nella stagione passata. Poteva essere l'inizio di un rilancio per un giocatore che tecnicamente è tra i primi al mondo, ma la lesione al bicipite femorale che gli è stata diagnosticata quest'oggi lo terrà fermo almeno per qualche settimana, il tempo necessario per dover ricominciare tutto dall'inizio.

Non è andata meglio a James Rodriguez, nel mirino di Napoli e Milan eppure capace di ritrovare il campo sempre contro il Valladolid dopo un'estate passata con le valigie in mano. Una prestazione tutto sommato sufficiente, frustrata però dall'infortunio al polpaccio che lo ha costretto a uscire in favore di Vinicius junior quando mancava più di mezz'ora alla fine. Saltate quasi sicuramente le operazioni di mercato che lo vedevano coinvolto, il colombiano tornerà in campo tra due settimane e come Isco dovrà faticare per ritrovare la piena forma.

Perso a fine luglio Marco Asensio a causa della frattura del legamento crociato che dovrebbe costringerlo a saltare quasi interamente la stagione appena iniziata, il Real Madrid ha poi dovuto prendere atto degli infortuni muscolari che in rapida successione hanno colpito anche Rodrygo, il nuovo acquisto Eden Hazard e Brahim Diaz, che non sembrava rientrare comunque nei piani di Zidane ma che forse avrebbe potuto ritagliarsi uno spazio viste le numerose assenze che hanno decimato il reparto offensivo delle merengues.

Eden Hazard attende ancora di esordire con la maglia del Real Madrid

Stesso discorso per il Barcellona di Ernesto Valverde: l'importanza di Lionel Messi nel gioco dei catalani è nota tanto quanto la sua classe e il carisma esercitato su compagni e avversari, logico dunque che in sua assenza anche una squadra forte come quella blaugrana faccia fatica. L'argentino si è fermato a inizio agosto per un infortunio al soleo che gli ha impedito di scendere in campo nelle prime due giornate della Liga: l'esordio stagionale sarà rimandato ancora dal club, che per scopo precauzionale lo farà rientrare solo in vista della sfida contro il Valencia datata 14 settembre, dopo la sosta per le Nazionali.

Se è vero che il Barcellona non è né può essere soltanto Messi, è altrettanto vero che un altro grande giocatore al momento non può scendere in campo, il solo centravanti in rosa in attesa di un guizzo sul calciomercato: Luis Suarez si è infortunato al polpaccio poco dopo Ferragosto, anche per lui è ipotizzabile un rientro contro il Valencia insieme alla Pulce, nel frattempo i blaugrana dovranno essere bravi a non lasciare punti sul campo dell'Osasuna, gara in cui mancheranno anche il portiere di riserva Neto e il guizzante esterno d'attacco Ousmane Dembélé, fermato dall'ennesimo infortunio muscolare.

La situazione è seria per il Barcellona è ancora di più per il Real Madrid: superato l'impegno con l'Osasuna infatti Valverde dovrebbe riavere a disposizione la maggior parte delle sue stelle, mentre Zidane dovrà aspettare la fine di settembre per poter contare nuovamente sull'organico al completo, periodo di tempo in cui saranno andati in scena l'esordio in Champions League e il derby con l'Atletico. Una prospettiva decisamente poco incoraggiante per l'uomo chiamato a riportare le merengues sul tetto di Spagna e del mondo.