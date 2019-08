Le parole del portiere polacco in vista della super sfida contro il Napoli.

28/08/2019

Pochi giorni ancora alla super sfida Juventus-Napoli, valida per la seconda giornata di Serie A e in programma sabato 31 agosto alle 20.45 all'Allianz Stadium. In vista di questa partita sentitissima ha parlato a Sky Sport il portiere dei bianconeri, Wojciech Szczesny, alla sua terza stagione a Torino:

Sì, arriva presto ma va bene così, tanto dobbiamo incontrarli due volte. Adesso o dopo non cambia molto. Bisogna vincere. Negli ultimi anni il Napoli ci ha dato molto fastidio. Non vediamo l'ora di scendere in campo. Come al solito, credo che sarà una gara molto combattuta. Gli scontri diretti sono difficili. Ma noi spesso li vinciamo. Speriamo di farlo anche sabato

Su Sarri:

Vedevo il suo Napoli giocare benissimo. Adesso qui vedo che con lui si lavora tanto ed è tutto molto faticoso. Sono stato impressionato dall'impatto che ha avuto sulla squadra. Con lui si lavora molto di più sul campo e con il pallone. Anche il modo di difendere è diverso, perché la linea è molto più alta per pressare meglio gli avversari. Quindi bisogna lavorare molto sulla tattica. Ci siamo divertiti tanto nel pre campionato

Sull'assenza di Sarri causa polmonite e su Higuain:

Non abbiamo incontrato difficoltà, siamo una squadra matura. Lui ha un ottimo staff che sa gestire il gruppo. Poi certo, sarebbe sempre meglio averlo con noi. Higuain sta benissimo. Già durante le amichevoli estive era cattivo, sembrava il vecchio Higuain. Quando lo vedo così so che farà tanti gol

Su Dybala:

Sta bene, avete visto tutti il gol contro la Triestina. Siamo tanti e tutti dobbiamo lottare per un posto da titolare

Sul campionato che sarà:

Si sono rinforzate in tante, sarà più difficile vincere. Sono cambiati diversi allenatori. Oltre a Inter e Napoli anche Roma e Lazio si sono rinforzate. Sara più equilibrato, ma se noi lavoriamo come l'anno scorso faremo un buon risultato

Sulla Champions League:

De Ligt non può più eliminarci (ride, ndr). Cristiano Ronaldo neppure, quindi abbiamo più chance. Però adesso non penso alla Champions, vedremo quali saranno gli avversari. Però ora la testa è solo allo scontro diretto di sabato contro il Napoli

