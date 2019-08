Il tecnico bianconero potrebbe a sorpresa essere presente all'Allianz Stadium per la super sfida contro il suo ex Napoli. E intanto si ferma Ramsey.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 28/08/2019 11:09 | aggiornato 28/08/2019 17:14

Maurizio Sarri potrebbe anticipare i tempi di recupero ed essere presente in panchina per il big match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Napoli, in programma sabato 31 agosto alle ore 20.45. Tutto dipenderà dall'esito dei controlli a cui il tecnico, che sta guarendo da una polmonite, si sottoporrà nella giornata di venerdì.

Di giorno in giorno Sarri migliora, motivo per cui si può essere ottimisti e ipotizzare un suo rientro già contro gli Ancelotti boys. Se così non fosse, la squadra sarà guidata dal vice Martusciello come già successo al Tardini contro il Parma.

E intanto si è fermato in allenamento Aaron Ramsey, che non ha preso parte alla seduta tecnico-tattica col resto del gruppo a causa di una leggera lombalgia. Il gallese, fuori dai convocati per la gara d'esordio in campionato, rischia di rimandare ancora la sua prima convocazione.