Formula 1 VS MotoGP: Hamilton accetta la sfida di Marquez

Tra non molto potrebbe esserci una affascinante sfida tra il sette volte campione del mondo di motociclismo e il pentacampione di F1.

di Matteo Bellan - 28/08/2019 15:45 | aggiornato 28/08/2019 15:50

Marc Marquez e Lewis Hamilton sono gli assoluti protagonisti di questi anni in MotoGP e Formula 1, rispettivamente. I dominatori dei due sport, sempre desiderosi di vincere e che agli avversari lasciano solamente le briciole. Dei veri e propri "cannibali" quando si tratta di correre al sabato per la pole position e alla domenica per la vittoria della gara. I loro numeri parlano da soli e non sono frutto di casualità e fortuna, ma del grande talento che possiedono e pure del grande lavoro svolto dai loro team.

Anche nel 2019 sono Marquez ed Hamilton i piloti destinati a vincere nella rispettiva categoria. Vero che può succedere sempre di tutto, però il vantaggio che hanno accumulato in classifica li rende assoluti favoriti per la conquista dei titoli. Lo spagnolo ha ben 78 punti di margine su Andrea Dovizioso, mentre l'inglese ne ha 62 sul compagno Valtteri Bottas. Entrambi sanno di non potersi rilassare, però hanno anche la consapevolezza che in certi GP possono evitare di prendere quei rischi che invece gli inseguitori sono costretti a prendersi per provare a riaprire i giochi. Subentra il lato un po' razionale e calcolatore che fa parte dei grandi campioni, i quali comunque difficilmente riescono ad accontentarsi.

Marc e Lewis sono due fenomeni in grado ogni anno di trovare nuove motivazioni e di alzare ulteriormente l'asticella del proprio livello. Honda e Mercedes se li vogliono tenere stretti anche dopo il 2020, anno nel quale entrambi hanno il contratto in scadenza. Tuttavia, non va escluso che ambedue possano andare alla ricerca di nuove sfide. Tutte le maggiori case di MotoGP e Formula 1 proveranno ad assicurarseli a suon di milioni, sarà interessante vedere che scelta effettueranno. Nel frattempo una sfida affascinante potrebbe andare in scena proprio tra loro.

Marc Marquez ha già testato una monoposto di Formula 1, la Toro Rosso nel giugno 2018 al Red Bull Ring

MotoGP VS Formula 1: Marquez sfida Hamilton, che accetta

Marquez è un sette volte campione del Motomondiale, ma è appassionato anche di automobili. Poco più di un anno fa al Red Bull Ring di Spielberg ha testato la Toro Rosso, monoposto di Formula 1. 43 giri nei quali si è divertito a vivere un'esperienza diversa e che gli piacerebbe ripetere, magari sfidando un altro campione come Hamilton. In un'intervista concessa a SportsMail ha lanciato l'idea.

Di sicuro mi piacerebbe sfidarlo - ha spiegato Marc -. Sarebbe interessante un faccia a faccia, prima su una monoposto di F1 e poi su una moto, perché so che gli piace correre anche su due ruote. Ho parlato con lui sui social media qualche volta e so che guida piuttosto bene le moto. Perciò non vedo l’ora di incontrarlo almeno. Lo scorso anno ci siamo andati vicini, ma non ci siamo riusciti.

Hamilton non è uno che si tira indietro di fronte a nuove sfide. Già aveva accolto l'idea di andare al Ranch di Tavullia per correre con Valentino Rossi sulla sua pista da dirt-track, evento che deve ancora concretizzarsi. Intanto, ha deciso di accettare la proposta di Marquez.

Facciamolo fratello - ha scritto in una storia su Instagram -. Non vedo l’ora di incontrarti e guidare un po' insieme.

E non è mancata neppure l'ulteriore replica da parte del pilota del team Repsol Honda MotoGP, che sul proprio profilo Instagram ha risposto: "Certamente". Insomma, sembra che prima o poi questo duello tra i due campionissimi debba andare in scena. Bisognerà capire dove e quando. Entrambi sono molto impegnati tra MotoGP, Formula 1, allenamenti e altro. Da vedere anche cosa ne penseranno gli sponsor. Infatti, Marquez è legato alla Red Bull ed Hamilton invece alla concorrente Monster. Tuttavia, un accordo può essere trovato. Il richiamo mediatico di una simile sfida sarebbe certamente notevole e sarebbe interessante vederli duellare.