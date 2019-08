Il difficile, veloce e pericoloso tracciato belga vide il tedesco trionfare a bordo della Benetton motorizzata Ford, dopo decisivi sorpassi ai danni dei più esperti rivali ed una scelta azzeccata di pneumatici.

28/08/2019

La prima volta non si scorda mai e noi vogliamo raccontarvela. Tra le 91 vittorie ottenute in Formula 1 da Schumacher, l'affermazione del 1992 fu quella che aprì una striscia impressionante, coronata da 7 titoli di Campione del Mondo. Spa - Francorchamps, pista dal molteplice significato per Michael. In Belgio, il tedesco debuttò, guidando una Jordan. Sempre nel bosco delle Ardenne, l'allora ventitreenne pilota Benetton alzò al cielo il trofeo più importante.

Dinamica rocambolesca, Gran Premio condizionato dal meteo bizzarro e scelta di gomme rivelatasi decisiva. Partendo dalla seconda fila con il terzo crono, Schumi (quello non era ancora il suo nickname, ma piace ricordarlo così) spinse come un forsennato, spremendo il motore Ford 8 cilindri da 3500 centimetri cubi. La pioggia inizia a cadere e, su asfalto bagnato, il numero 19 soffriva nei rettifili ma volava in curva.

Momenti cruciali a due terzi di gara. Il cielo smette di piangere e proprio Michael è il primo ad intuire la mossa giusta, quella decisiva. Entrando nei box per il cambio coperture, opta per gli pneumatici da asciutto. Scelta azzeccata ed oculata, perché non piove più e l'asfalto si asciuga, rapidamente. Con grande sensibilità e velocità, Schumacher prende la testa della corsa, approfittando anche degli errori dei più esperti rivali. A sbagliare sono Senna, Brundle, Patrese. Solo Mansell imita il rivale tinto di giallo, per poi ritrovarselo a fianco, esultante per il primo trionfo in Formula 1. Era il 30 agosto e la storia della categoria scopriva un futuro campione.

Quando il giovane Michael debuttò a Spa, impressionò i tanti addetti ai lavori. Esordire nel terribile ed affascinante tracciato belga, rappresentò il battesimo del fuoco per il ragazzo di Kerpen, che già conosceva i verdi boschi delle Ardenne. Affrontare per la prima volta i saliscendi a tutta velocità con una Formula 1 non lo impensierì, tanto da ottenere il settimo tempo in qualifica. E dire che, per dovere di cronaca, Michael era lì per caso, in sostituzione del titolare Gachot.

L'annotazione dei giornalisti fu univoca: il tedesco era un mangiacordoli. Lui guidava la Jordan al limite del proprio potenziale, facendo a botte con il Radillon e l'Eau Rouge, uscendone indenne e dannatamente rapido. Da divoratore di curve ed asfalto, egli divennè - in seguito - un mangia avversari. Se ne accorse un tale Ayrton, di cognome Senna. Il numero uno del paddock notò la quantità di talento del nuovo arrivato ed il fatto che non invidiasse nessuno, al volante od a parole.

Il 30 agosto 1992, il brasiliano sbagliò tattica di gara, finendo quarto. Sul gradino più alto c'era Schumacher, vestito dei colori Benetton. Briatore aveva vinto la prima scommessa: fu Proprio Flavio a volere il tedesco nel team anglo - italiano. Nonostante le critiche ed il scetticismo. Guardando i risultati, l'imprenditore piemontese ci aveva visto abbastanza bene. Anzi, molto bene. Senna, aveva già misurato l'astro nascente, sia in pista che nella pit lane, notando come in entrambi i frangenti il più fresco ed affamato rivale non avesse alcun timore reverenziale. Tutt'altro. Spa ne rappresenta la conferma.

Schumacher era al settimo cielo: "Realizzo un sogno, ma fatico a crederci"

Un po' bagnato di spumante, un po' sudato, il (solitamente) composto teutonico era irriconoscibile. Da bravo ragazzo di provincia, Michael sembrava diventato - improvvisamente - un provato ma esultante giocatore della Dynamo Berlino, paonazzo ed agitato dopo la vittoria in Coppa Uefa, magari ottenuta ai danni di una compagine dell'Europa Occidentale. Pelle chiara, capelli castani ed altrettanto chiari, a coprire parte del collo. Lungo, che piegava in curva come se fosse alla guida di una motocicletta.

Mentre gli avversari tentennavano e sbagliavano, il pilota Benetton aveva tenuto giù il piede destro, levandolo dal pedale del gas solo per frenare. E di decelerazioni violente, lui ne sapeva già un tot: basti chiedere a Mika Hakkinen, uno dei pochi che potesse batterlo in staccata. In quel caso, però, il finlandese non riuscì a contenere la furia germanica, che ebbe la meglio di due compassati ed esperti Mansell e Patrese, entrambi dotati della regina Williams Renault, vettura detentrice del titolo finale.

Schumacher e Senna in festa dopo un Gran Premio di Formula 1 del 1992

Il secondo corridore Benetton era Martin Brundle, rude manovratore britannico, che conosceva bene monoposto e squadra. Michael sorpassò il compagno di box, per metri nell'erba dopo un errore, senza nemmeno scomporsi né voltarsi. La classifica racconta Schumi primo e Brundle nono. Un abisso. Intervistato da tutte le TV presenti, il neo vincitore non stava nella tuta ignifuga del team, tanta era la gioia che sprizzava da ogni poro:

Stamattina mi sono svegliato di buon umore e, la prima cosa che ho pensato, era che oggi avrei potuto vincere il Gran Premio del Belgio. Sono successe tante cose in gara, ho vissuto momenti ed episodi difficili, tanto da perdere la speranza di farcela. Ho costruito il mio successo con prudenza sul bagnato, spingendo con le slick sull'asciutto, sino alla bandiera a scacchi. Ho realizzato il mio sogno, ma... mi sembra tutto così incredibile

Incredibile ma vero, per la prima di 91 affermazioni mondiali. Senna aveva ragione: meglio provare a fermare "quel tale di nome Schumacher", perché potrebbe diventare un osso davvero duro nelle prossime stagioni. I due si sfidarono più volte ma, nel campionato più atteso - con il tedesco su una Benetton più evoluta ed il brasiliiano sulla tanto sospirata Williams - il campione paulista se ne andò, prematuramente. Era il primo maggio 1994, ed il degno erede dello scettro di Formula 1 si era fatto ben conoscere due anni prima a Spa - Francorchamps.