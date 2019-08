Valencia, Cristiano Piccini va ko: arriva Hysaj dal Napoli

C'è una trattativa in corso - ha confermato l'agente dell'albanese, Mario Giuffredi, a Sky Sport - siamo in contatto col Valencia

Piccini sarà quindi costretto a saltare buona parte della prossima stagione. Da qui la decisione del club spagnolo di bussare alle porte del Napoli per chiedere Elseis Hysaj in prestito con diritto di riscatto.

Una pessima notizia per il Valencia e per la Nazionale italiana. Cristiano Piccini si è infortunato seriamente al ginocchio. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto in ospedale hanno evidenziato la frattura della rotula del ginocchio destro.

