Giallorossi al lavoro per consegnare a Fonseca i rinforzi mancanti. Petrachi torna su Lovren e tratta Taison. Scelta l'alternativa del bosniaco: in arrivo Kalinic.

di Andrea Bracco - 28/08/2019 09:37 | aggiornato 28/08/2019 09:42

A pochi giorni dalla fine del mercato la Roma è ancora un cantiere aperto. La prima sfida di campionato, terminata con un pirotecnico 3-3 contro il Genoa, ha evidenziato ancora una volta come la squadra giallorossa abbia necessità di mettere le mani su quasi tutti i reparti. Paulo Fonseca sta piano piano portando avanti un processo di assimilazione del modulo che, nel medio periodo, dovrebbe permettere al gruppo di staccarsi definitivamente dalle fastidiose scorie lasciate in eredità dalle gestioni precedenti, ma il portoghese in questo momento ha ancora bisogno di qualche innesto funzionale al suo tipo di calcio.

Parlare di difesa, in questo momento, è come sparare sulla Croce Rossa. Contro i liguri Fazio e Juan Jesus sono entrati, loro malgrado, in tutte e tre le realizzazioni del Grifone: errori collettivi, certo, ma soprattutto individuali, con l'argentino capace di perdersi più volte Pinamonti e Kouamé senza prendere loro le misure o, per contro, l'ex interista folle nell'entrare sconsideratamente su un avversario in maniera scomposta in piena area di rigore. A questo aggiungiamoci che Gianluca Mancini sembra non essere ancora pronto per prendersi una maglia da titolare ed ecco che, con in più la cessione di Manolas, il reparto arretrato giallorosso richiede interventi massicci.

Per questo Gianluca Petrachi sta lavorando con vigore per innestare un ulteriore profilo in difesa. L'ex direttore sportivo del Torino ha seguito per oltre un mese Toby Alderweireld, considerato da Fonseca la prima scelta, ma le parti non si sono venute incontro sulla valutazione del cartellino. La chiusura del calciomercato inglese ha poi fatto il resto, costringendo la dirigenza romanista a fare altre scelte. Così, visti i recenti rapporti consolidatisi tra le parti, Petrachi ha chiesto alla Juventus Daniele Rugani: centrale classe 1994, pur essendo un pupillo di Sarri non rientra più nei piani bianconeri, diventando così una buona occasione in chiave entrata.

Il nome di Dejan Lovren torna di moda per la difesa della Roma: il croato, pista abbandonata qualche settimana fa, è l'alternativa allo juventino Daniele Rugani

Roma, casting in difesa: scende Rugani, torna di moda Lovren

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella mattina di martedì Fabio Paratici è atterrato nella Capitale per discutere dell'affare Rugani. La trattativa si è arenata quasi subito: la Roma, dapprima disposta a inserire una clausola di obbligo di riscatto, avrebbe cambiato le carte in tavola offrendo un semplice prestito con diritto, mossa che la Juventus non ha gradito non solo per la formula sfavorevole, ma anche perché - pare - le due parti si fossero imparolate diversamente. Per mantenere buoni i rapporti il direttore sportivo bianconero avrebbe chiesto alla Roma di prendersi uno tra Mario Mandzukic ed Emre Can, aiutando così la controparte ad abbattere il monte ingaggi, ma la risposta è stata nuovamente negativa.

Di Rugani si tornerà a parlare, ma nel frattempo Petrachi è tornato a trattare un vecchio obiettivo delle settimane passate, riprendendo i contatti con il Liverpool per Dejan Lovren. Il centrale croato piace, ma il primo tentativo di strapparlo ai Reds è andato a vuoto quando i giallorossi hanno nicchiato sulle richieste del Liverpool, che chiedeva l'apertura di un prestito a 3 milioni di euro più un obbligo fissato a 12. La ritirata capitolina ha fatto arrabbiare gli inglesi, che adesso hanno alzato il tiro e chiedono 20 milioni di euro, consapevoli che a Roma hanno esigenze impellenti di intervenire nel reparto difensivo. Una bella gatta da pelare che però andrà risolta, visto che la squadra necessita di un ulteriore difensore in rosa.

Opzione Taison per la fascia sinistra: lo vuole Fonseca

Durante una riunione operativa svoltasi a Trigoria lunedì mattina, il tecnico ha ribadito alla società l'esigenza di avere in squadra un altro esterno offensivo. Nonostante l'ottima prestazione di Under contro il Genoa, infatti, vanno registrati l'ennesimo infortunio di Diego Perotti e la poca affidabilità di Justin Kluivert. Serve qualcuno di esperienza e serve presto: il nome più gettonato è quello del brasiliano Taison, pallino di Fonseca nonché uno dei suoi fidi scudieri durante l'avventura triennale allo Shakthar Donetsk. Il giocatore spinge per lasciare l'Ucraina e da tempo è finito nel mirino della Roma, frenata in passato da pure e semplici questioni anagrafiche.

Taison ha 31 anni e non è un profilo che in futuro può essere monetizzato, uno status che va un po' contro a quelle che sarebbero le nuove linee guida dettate da Pallotta. Però se l'allenatore si espone così tanto, si cercherà di accontentarlo. Dopo 6 anni coi Minatori, l'esterno sinistro è pronto ad avventurarsi in una nuova esperienza professionale, come confermato anche dal suo agente. I tifosi romanisti stanno provando a fare da grimaldello per convincere il giocatore ad accettare la destinazione bombardandolo di messaggi sui suoi canali social, ma la chiave decisiva sarà quella economica. Lo Shakthar chiederà una buonuscita come nel caso di Fonseca: se Pallotta paga, allora la trattativa può andare a buon fine.

Attacco, Schick e Defrel in uscita: si avvicina Kalinic

Il rinnovo di Edin Dzeko ha risolto un bel problema nel reparto offensivo giallorosso: aver trattenuto il bomber bosniaco, vista la mancanza di alternative di pari valore, è stato un colpo ben assestato alle ambizioni di questa stagione. Ora però si lavora per trovare un vice adeguato alla situazione, un profilo individuato in Nikola Kalinic. Il centravanti croato ha deciso di tornare in Italia per riabbracciare la Serie A, campionato che lo ha visto esplodere ai tempi della Fiorentina. Dopo una stagione travagliata all'Atletico Madrid, la punta passata anche dal Milan si trasferirà a Roma. Le due società devono solo mettere l'accordo nero su bianco: l'intesa è sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato tra i 7 e gli 8 milioni di euro.

A 31 anni Kalinic è pronto per ritagliarsi un ruolo da comprimario di lusso: sarà il sostituto di Dzeko o, all'occorrenza, giocherà largo nel 4-2-3-1 di Fonseca, dove gli esterni spesso stringono verso il centro del campo per associarsi con il centravanti e il trequartista. A fargli posto sarà Patrick Schick, probabilmente una delle più grandi delusioni giallorosse degli ultimi anni: lo slovacco, complici anche vari problemi fisici, non ha mai trovato continuità e la Roma, per non fare minusvalenza, ha sempre avuto problemi nel piazzarlo.

Ora però sembra che il Lipsia abbia accellerato in maniera decisiva: nella giornata di martedì, i tedeschi avrebbero avanzato l'offerta decisiva ottenendo il sì del calciatore, che si trasferirà nella Germania dell'Est in prestito con diritto di riscatto. A Lipsia Schick troverà Julian Nagelsmann, uno degli allenatori europei in rampa di lancio, nonché un tecnico che potrebbe finalmente essere in grado di trovare le corde giuste da toccare per rilanciarlo definitivamente. Lascerà Roma anche Gregoire Defrel: il francese piace a Sassuolo e Cagliari, ma nelle ultime ore è avanzata anche la candidatura della Sampdoria.