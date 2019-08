Gli azzurri aspettano una riposta dall'argentino entro venerdì, poi incontreranno gli agenti di Fernando Llorente per chiudere.

di Redazione Fox Sports - 28/08/2019 23:16 | aggiornato 28/08/2019 23:21

Mauro Icardi continua a restare fermo sulla sua posizione: vuole rimanere all'Inter nonostante la dirigenza nerazzurra gli abbia spiegato in tutte le lingue del mondo come non sia desiderato e non abbia posto nel progetto tecnico di Antonio Conte. L'argentino ha sempre le stesse due strade davanti a se: restare da fuori rosa all'Inter oppure cercarsi un'altra squadra in questi ultimi giorni di mercato.

Lo accoglierebbe volentieri il Napoli, che - riporta Gianluca Di Marzio - ha dato un nuovo ultimatum al classe 1993: avrà tempo fino a venerdì per aprire agli azzurri altrimenti verrà ufficialmente scaricato e il club campano chiudrà per lo svincolato Fernando Llorente. Sempre venerdì, infatti, è in programma un incontro con gli agenti dello spagnolo, con cui c'è già un accordo di massima. Il tempo scorre, Icardi ne ha sempre meno.