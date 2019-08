Arrivato al Napoli dal Bordeaux nel 2017, l'algerino saluta così la Serie A dopo aver collezionato 39 presenze e 5 gol in maglia azzurra. In Francia il classe 1996 avrà sicuramente l'opportunità di giocare con più continuità e proseguire il suo percorso di crescita.

Si è infatti conclusa la trattativa con il Nizza per Adam Ounas, che si trasferirà in Ligue 1 con la formula del prestito oneroso (2.2 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 25 (più il 30% sulla futura rivendita).

Presentato Hirving Lozano, preso dal PSV per 38 milioni di euro più bonus (con clausola rescissoria da 130 milioni inserita nel contratto quinquennale da 4 milioni di euro a stagione), il Napoli fa registrare un movimento anche in uscita.

