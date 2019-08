Non si sblocca la trattativa per l'argentino, così i rossoneri tornano a valutare l'alternativa brasiliana.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 28/08/2019 10:10 | aggiornato 28/08/2019 10:16

Il Milan continua a cercare un attaccante da regalare a Marco Giampaolo per completare il reparto offensivo. L'obiettivo numero uno è sempre lo stesso, quell'Angel Correa dall'Atletico Madrid per cui servono 50 milioni di euro.

Una cifra a cui il Milan era disposto ad arrivare quando la cessione di André Silva al Monaco per 30 milioni sembrava ormai conclusa. E invece, una volta saltata la trattativa tra i monegaschi e il portoghese, l'offerta dei rossoneri si è abbassata scontrandosi con le richieste dei colchoneros.

Ma il Diavolo non molla e fa leva sulla volontà del 24enne argentino (30 gol in 188 partite con l'Atletico dal 2014 ad oggi), desiderosi di trasferirsi in Serie A. L'alternativa a Correa è brasiliana e si chiama Everton Soares, 23enne attaccante in forza al Gremio valutato circa 40 milioni di euro. Un'operazione, questa, resa complicata dal frazionamento del cartellino (diviso tra club e procuratori) che potrebbe allungare e non poco le tempistiche.