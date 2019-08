Alle prese con gli infortuni di Mbappé e Cavani, i parigini provano a prendere il croato che sta valutando la proposta ricevuta.

di Redazione Fox Sports - 28/08/2019 09:17 | aggiornato 28/08/2019 09:22

La Juventus deve sfoltire la rosa e deve farlo in fretta perché il mercato sta per chiudere i battenti. In uscita c'è Mario Mandzukic, cercato nelle ultime ore dal PSG. Come riportato da Gianluca Di Marzio, i parigini sono alle prese con gli infortuni di Kylian Mbappé ed Edinson Cavani (entrambi dovranno rimanere ai box per circa un mese) e si sono messi alla ricerca di un attaccante.

Nel mirino di Leonardo è finito l'ex Atletico Madrid, per cui i contatti sono stati avviati. In questi minuti il giocatore sta riflettendo sulla proposta ricevuta e a breve darà una risposta. Solitamente Mandzukic non accetta di trasferirsi negli ultimi giorni di mercato perché vuole sempre scegliere con calma il suo futuro. Stavolta però potrebbe fare un'eccezione vista che oggettivamente di spazio alla Juve per lui non ce n'è.