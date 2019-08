L'attaccante argentino potrebbe intentare una causa per mobbing contro il club nerazzurro per liberarsi e poi firmare a zero con un'altra squadra.

di Redazione Fox Sports - 28/08/2019 08:39 | aggiornato 28/08/2019 08:44

Non è cambiato nulla. Dopo le parole di Wanda Nara che lasciava intendere come qualcuno avesse detto a Mauro Icardi di rimanere all'Inter, sono arrivate quelle dell'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta che si è detto infastidito dalle dichiarazioni della moglie-agente dell'argentino e ha confermato la linea societaria: Icardi non fa parte del progetto tecnico di Antonio Conte.

Un concetto ribadito per l'ennesima volta nell'incontro di ieri tra dirigenza e giocatore, in cui però il numero 7 non ha fatto alcun passo indietro ma ha anzi ha ribadito la sua volontà di restare in nerazzurro, anche a costo di finire fuori rosa.

C'è quindi il rischio concreto che Icardi resti da emarginato e che, riporta La Gazzetta dello Sport, intenti una causa per mobbing contro la società per ottenere la risoluzione del contratto e poi poter firmare con qualsiasi altra società. Le squadre interessate sono sempre le stesse, Juventus e Napoli, che potrebbero affondare il colpo in questi ultimi giorni di mercato.