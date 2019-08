Inter, Gabigol al Flamengo: operazione da 18 milioni

L'attaccante brasiliano sta per trasferirsi a titolo definitivo al Flamengo, in cui già gioca in prestito: operazione da 18 milioni di euro.

di Redazione Fox Sports - 28/08/2019 11:14 | aggiornato 28/08/2019 19:19

L'Inter è tra le società più attive in questi ultimi giorni di mercato. Ieri sera i nerazzurri hanno preso Alexis Sanchez in prestito secco dal Manchester United e hanno concluso lo scambio con la Fiorentina salutando Dalbert e accogliendo Biraghi. Oggi arriva la notizia è che ormai fatta per la cessione di Gabigol, già in prestito al Flamengo. E proprio il club rossonero, con cui il classe 1996 ha segnato 16 gol in 20 presenze stagionali, sta per acquistarlo a titolo definitivo sborsando 18 milioni di euro. Meno di quanto speso dall'Inter che nel 2016 lo pagò 30 milioni al Santos. I nerazzurri si riserveranno inoltre una percentuale sulla futura rivendita. E visto il rendimento super di questi ultimi mesi, ci sono ottime probabilità che l'Inter - nel caso Gabigol venga ceduto in futuro a un altro club - incassi altri soldi per il cartellino dell'attaccante brasiliano.