Il tecnico serbo ha terminato il primo ciclo di cure e dovrà ora rispettare un periodo di riposo prima della seconda fase. Con ogni probabilità sarà in panchina venerdì contro la SPAL.

di Redazione Fox Sports - 28/08/2019 15:42 | aggiornato 28/08/2019 15:47

Ha sorpreso tutti, Sinisa Mihajlovic, quando domenica sera si è presentato al Bentegodi per accomodarsi in panchina e guidare il suo Bologna contro l'Hellas Verona. Il tecnico serbo aveva lasciato l'Ospedale Sant'Orsola la mattina stessa dopo aver ricevuto l'ok dei medici. Per nulla al mondo si sarebbe perso l'esordio dei suoi ragazzi in campionato. E con ogni probabilità Sinisa ci sarà anche venerdì, quando al Dall'Ara i rossoblù affronteranno la SPAL.

Mihajlovic è infatti in buone condizioni generali ed è stato dimesso dal reparto a Bassa Carica Microbica dell’Unità operativa di Ematologia. Ha concluso senza complicazioni il primo ciclo di chemioterapia per curare la leucemia e deve ora rispettare un periodo di riposo prima di affrontare la seconda fase.

Giovedì l'ex allenatore del Milan sarà presenta al centro sportivo di Casteldebole per l'allenamento e quasi sicuramente sarà in panchina venerdì al Dall’Ara. Intanto è arrivato unn bellissimo messaggio di solidarietà per Sinisa da Roman Reigns, lottatore di spicco della WWE alle prese anch'esso con la leucemia.