I giocatori del club catalano si piazzano al secondo e quinto posto del torneo 25k.

di Marco Ercole - 28/08/2019 04:33 | aggiornato 28/08/2019 04:39

Non solo sul campo da calcio, Piqué e Vidal hanno dimostrato di sapersela cavare decisamente bene anche fuori dal rettangolo verde. In qualità di ospiti d'onore del PokerStars European Tour a Barcellona, i due giocatori del club catalano non si sono limitati a svolgere un ruolo prettamente istituzionale e promozionale.

Hanno infatti partecipato al torneo 25k High Roller Single Day ed entrambi sono arrivati al tavolo finale.

Non solo, il difensore centrale (non certo alla sua prima esperienza sul tavolo da gioco, ogni anno si cimenta nel torneo nella sua città) è arrivato a un passo dal vincere la competizione (cui avevano preso parte 44 concorrenti), piazzandosi al secondo posto (sconfitto dallo spagnolo Juan Pardo) e garantendosi così una vincita di 352950 euro (se fosse arrivato prima sarebbero stati 491600). Considerando che l'ex centrocampista cileno della Juventus ha chiuso poi in quinta posizione, si aggiungono altri 134460, che portano così la cifra complessiva "made in Barcellona" a quasi mezzo milione di euro.

Piqué e Vidal vincono quasi mezzo milione di euro ai PokerStars EPT di Barcellona

Insomma, in due hanno "sbancato" il casinò di Barcellona in occasione degli EPT organizzati da PokerStars, portando in alto la bandiera blaugrana. Curiosamente, sia Vidal che Piqué sono usciti dal torneo con la stessa mano (A9) e contro lo stesso avversario (Juan Pardo, appunto): per quanto riguarda il cileno, è stato eliminato da un AK, mentre nell'heads up conclusivo è stata sufficiente una coppia di 2 per conquistare il titolo al pokerista spagnolo.

Due giocate sfortunate, ma è comunque tanta la soddisfazione per i due giocatori del Barcellona. Che oltre a essere due campioni sul campo da calcio, hanno dimostrato ampiamente di saperci fare pure su questo terreno di gioco ben diverso da quello cui sono abituati a cimentarsi nella loro quotidianità. Quello del tavolo da poker. E meno male che erano solo due "ospiti d'onore"...