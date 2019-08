Finisce 4-0 per i nerazzurri in virtù delle reti segnate da Brozovic, Sensi, Lukaku e Candreva.

È Inter-Lecce a chiudere la prima giornata della Serie A 2019/20. Gli uomini di Conte sono subito impegnati contro il Lecce, neopromossa in Serie A, e cercano i tre punti per portarsi avanti in classifica. La squadra di Liverani, dal canto suo, vuole una vittoria a San Siro per partire col botto e avvicinare subito la quota salvezza.

