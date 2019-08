Il giocatore olandese non esclude un ritorno in campo.

27/08/2019

Si è appena ritirato dal calcio giocato, Arjen Robben, ma già pensa a un ritorno. L'ala olandese ha parlato a NPO pochi giorni dopo aver appeso ufficialmente gli scarpini al chiodo:

Il ritiro è stata sicuramente la scelta più dura della mia vita. Mgari tra un paio di mesi avrò la sensazione che tutto ciò che ho lasciato mi mancherà troppo, allora deciderò di tornare. Naturalmente non è mai facile, soprattutto man mano che passa il tempo dopo essersi ritirati. Non so quante possibilità potrei avere

Insomma Robben, che nell'ultima stagione col Bayern Monaco ha collezionato 19 presenze e 6 gol, non è certo fino in fondo della scelta fatta. Ma se dovesse cambiare idea e dimostrare di essere ancora in una condizione atletica, c'è da scommettere che non ci metterebbe troppo a trovare una squadra pronta ad accoglierlo.