Il colombiano è uscito contro il Valladolid a causa di un fastidio muscolare, riportando a galla alcuni problemi legati a un certo tipo di preparazione estiva.

di Andrea Bracco - 27/08/2019 12:03 | aggiornato 27/08/2019 12:08

Sono giorni complicati quelli che sta vivendo il Real Madrid. Le Merengues, reduci da un deludente pareggio casalingo contro il Valladolid, hanno dovuto incassare loro malgrado la prima delusione stagionale con tanto di fischi del Santiago Bernabeu. Meritati, intendiamoci, perché la prestazione dei Blancos è stata abbastanza impalpabile. Zidane aveva mandato in campo un 4-1-4-1 abbastanza elastico, con Isco e James Rodriguez inseriti dal primo minuto per aggiungere quel pizzico di imprevedibilità in più alla manovra offensiva.

In realtà l'esperimento non è andato benissimo: se lo spagnolo non è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio da esterno sinistro, il colombiano - schierato da interno destro - ha sofferto molto l'impostazione data alla squadra dal tecnico francese. Poi, visto che le disgrazie non vengono mai sole, a metterci il carico da novanta ci ha pensato anche un infortunio: James è uscito per un noioso fastidio muscolare che lo toglierà di mezzo per almeno un mese. Secondo il report dello staff medico madridista, il giocatore dovrà saltare almeno la partita contro il Villarreal e le due amichevoli della Colombia, in programma contro Brasile e Venezuela.

Sfortuna, certo, come confermato anche da Zidane, che nel postpartita ci ha tenuto a specificare che il cambio fosse stato forzato e non voluto. Rodriguez era alla prima ufficiale in stagione con il Real Madrid, visto che il suo destino - fino a poche settimane fa - sembrava decisamente lontano da Valdebebas. Il Napoli aveva fatto carte false per regalarlo a Carlo Ancelotti e, secondo alcune indiscrezioni, la trattativa si era riaperta nelle ultime ore. Ora la dirigenza azzurra dovrà fare delle scelte: l'infortunio non è gravissimo, ma a fine settembre le condizioni del calciatore andranno nuovamente valutate.

Tra i tanti infortunati di questo inizio di stagione sfortunato c'è anche Marcos Asensio: il talento spagnolo, al quale Zidane aveva intenzione di concedere più spazio, si è rotto i legamenti del ginocchio sinistro e i tempi per il recupero sono molto lunghi

Considerazioni sul mercato a parte, l'infermeria delle Merengues si è ulteriormente riempita grazie a un nuovo stop. Negli ultimi 47 giorni sono stati ben 9 i giocatori a fermarsi forzatamente, un dato preoccupante che qualcuno, in Spagna, prova a spiegare con l'eccessivo stress della preparazione estiva, quando la squadra ha girato tre continenti in una ventina di giorni senza mai fermarsi. In questo lasso di tempo sono state disputate molte partite, limitando il tempo dedicato al lavoro sulla parte fisica. Un problema, questo, già evidenziato anche da chi si occupa di seguire le vicende di Barcellona e Juventus.

Il primo a gettare la spugna è stato Brahim Diaz, uno di quei profili dei quali Zidane si sarebbe liberato senza problemi. L'attaccante, arrivato lo scorso anno dal Manchester City, è incappato in una serie di sfortune che lo terranno ai box per parecchio tempo: dopo essersi infortunato al bicipite femorale sinistro durante la tournée in Canada, si è fratturato quello destro durante la prima seduta di allenamento dopo il rientro. A soffrire di lesioni muscolari sono stati anche Ferland Mendy e Luka Jovic, rientrati di recente, mentre Marcos Asensio - uno dei giocatori più positivi durante la preparazione - si è rotto il legamento crociato e il menisco del ginocchio sinistro, precludendosi così tutta la stagione.

Più recentemente si sono fermati Thibaut Courtois, Rodrygo ed Eden Hazard, quest'ultimo ancora indisponibile con sommo dispiacere del tecnico francese. Dei nuovi volti arrivati a Madrid in estate, soltanto Eder Militao è riuscito a passare indenne l'estate. Ora che è scoppiata anche la grana legata a James Rodriguez, al quale attualmente sta facendo compagnia il lungodegente Mariano Diaz, Zidane si ritrova a dover studiare l'ennesima formazione differente in vista della trasferta in programma all'Estadio de la Ceramica contro il Villarreal.

Davanti, assieme all'onnipresente Karim Benzema, dovrebbero giocare dal primo minuto Gareth Bale e Vinicius Junior, ma in settimana verrà valutato anche il possibile innesto dall'inizio di Isco come trequartista, nonostante il talento di Malaga non stia passando un periodo particolarmente felice. Insomma, si valuteranno il 4-3-3 o il 4-2-3-1 come moduli principali, visto che il centrocampo è l'unico reparto che al momento non presenta defezioni di nota. L'alternativa potrebbe essere quella di alzare Toni Kroos a ridosso del centravanti, ma queste sono tutte considerazioni che verranno fatte in settimana. Nel frattempo, il mercato in uscita del Real Madrid è di fatto bloccato. E questa, per Florentino, è una pessima notizia.