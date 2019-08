La Procura Federale non ha chiesto la prova TV per il belga che quindi ci sarà in Juve-Napoli. Ecco tutte le decisioni del Giudice Sportivo in vista della seconda giornata di Serie A.

di Redazione Fox Sports - 27/08/2019 18:33 | aggiornato 27/08/2019 21:38

Niente prova TV per Dries Mertens per la simulazione con cui si è guadagnato un rigore in Fiorentina-Napoli. Il belga sarà quindi presente contro la Juventus. Il Procuratore Pecoraro ha ritenuto illegittima l'eventuale segnalazione per il principio giuridico del "ne bis in idem", ovvero dal momento che l'episodio è stato già valutato in cabina VAR con gli stessi strumenti di valutazione a disposizione della giustizia sportiva

In questa occasione la prova TV avrebbe potuto essere utilizzata visto che siamo in presenza di un gesto antisportivo che ha portato l'arbitro Massa a concedere un rigore e il VAR Valeri a confermarlo. Una decisione, quella degli arbitri, definita dai vertici arbitrali "un chiaro errore".

Se Mertens è salvo, lo stesso non possono dire i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo, che ha fermato per un turno Pawel Dawidowicz dell'Hellas Verona e Diego Farias del Lecce. La Fiorentina dovrà invece pagare un'ammenda di 10 mila euro "per avere suoi sostenitori, al termine della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei con-fronti della tifoseria avversaria". E ancora. Multa di 3mila euro per il Bologna "a titolo di responsabilità oggettiva, per aver consentito l’ingresso nel recinto di giuoco di un proprio tesserato, non inserito nella distinta di gara".