Mathias Pogba: "Prima o poi io e Paul giocheremo nello stesso paese"

"Prima o poi giocheremo nello stesso Paese, magari già da questa stagione". Parole di Mathias Pogba, attuale attaccante del Manchego (squadra che milita nella Tercera División, la quarta divisione spagnola) che ad AS ha parlato del futuro del fratello Paul.

Non so come finirà questa storia, nel calcio - ha proseguito Mathias - non si sa mai. Paul sta molto bene in Inghilterra, è un professionista e non dirà mai niente di male sul Manchester United. Il suo futuro dipende dai due club, se il Real vuole comprare e il Manchester è disponibile a vendere. Sono affari