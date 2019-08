Hirving Lozano si presenta ai suoi nuovi tifosi. Il messicano è stato pagato dal Napoli 38 milioni di euro più bonus e ha firmato un contratto (in cui è stata inserita una clausola rescissoria da 130 milioni) di cinque anni a 4 milioni di euro a stagione.

Sono molto contento - ha esordito in conferenza stampa l'ex PSV - di essere arrivato in questo club guidato da un grande allenatore come Ancelotti. Sto lavorando duramente per essere al 100%. Il Napoli è stata la mia prima scelta, i tifosi sono eccezionali e già non vedo l'ora di scendere in campo. Ho visto tante partite di questa squadra. Sono qui per migliorarmi e per aiutare la squadra a vincere. Voglio fare la storia, qualcosa di importante. So di essere il primo messicano nella storia del Napoli e sono felice per questo