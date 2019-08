Il colosso inglese dell'industria chimica INEOS ha comprato il Nizza

Ligue 1, prima sconfitta per il PSG: il Rennes vince in rimonta

Ligue 1, prima sconfitta per il PSG: il Rennes vince in rimonta

Il Nizza, che ha vissuto fortune altalenanti a cavallo fra gli anni '90 e i primi 2000, ha ritrovato una buona stabilità in Ligue 1 con la proprietà cinese-americana (subentrata nel 2016) e l'apertura dello stadio Allianz Riviera , inaugurato nel 2013 e ormai entrato a pieno regime come uno degli impianti migliore di Francia. Con l'arrivo di INEOS il club punta ora a strutturarsi meglio per il futuro, dopo un settimo e un ottavo posto in campionato, e riprendere il filo dei piazzamenti europei arrivati fra il 2015 e il 2016.

L'azienda INEOS, fondata nel 1997 e operante nel settore chimico, da qualche anno ha aperto una divisione "sport" per ampliare il proprio business e interagire con nuovi mercati. A maggio 2019 è subentrata a Sky nella proprietà del team di ciclismo su strada , e l'acquisto del Nizza è stato valutato in modo molto attento dopo aver analizzato altri possibili club europei su cui puntare.

